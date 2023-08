Jak kot rozpoznaje właściciela? Mało kto zna odpowiedź

Choć powszechnie mówi się, że to psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, koty z pewnością w niczym im nie ustępują. Są niezwykle przyjazne i szybko przywiązują się do ludzi, a już w szczególności do właścicieli. W jaki sposób ich jednak rozpoznają? Czy mogą o nich zapomnieć, kiedy zostaną przez nich pozostawione na dłuższy czas?