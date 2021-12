Dziecięcy gwiazdor ma już 31 lat. Pamiętacie Thomasa Brodie Sangstera sprzed laty?

Thomas Brodie Sangster już w dzieciństwie stał się rozpoznawalny

Gdy miał 13 lat, w jego karierze nastąpił prawdziwy przełom. Młodzieniec wygrał casting do filmu "To właśnie miłość". Urokliwy, szczupły chłopiec o delikatnych rysach twarzy bardzo szybko stał się międzynarodową gwiazdą, rozpoznawaną niemalże we wszystkich zakątkach świata. Przygotowując się do tej produkcji, nauczył się grać na basie i gitarze, które do dziś są wielkimi pasjami aktorka.