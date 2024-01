Dzięki temu sweter przestanie się elektryzować. Niezawodny babciny sposób

Ubrania się elektryzują? Jak sobie z nimi radzić?

Do tego typu problemu można na szybko użyć też popularnych kosmetyków - mgiełka do ciała, odżywka do włosów w sprayu. Powszechnie znane jest też korzystanie z lakieru do włosów. Wtedy kosmetykiem w atomizerze pryskamy delikatnie lewą stronę ubrania. Ważne żeby specyfiki nie były oleiste, bo wtedy mogą zniszczyć nasze ubrania.