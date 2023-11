Spryskaj czapkę przed zimą. Włosy będą piękniejsze

Naelektryzowane, stojące na głowie włosy to nic przyjemnego. Niestety, niektóre tkaniny mają większą skłonność do elektryzowania się i nieprzyjemnego "strzelania", szczególnie te z dodatkami sztucznych materiałów. Sprzyja temu również suche powietrze podczas okresu grzewczego. Jak przeciwdziałać nadmiernemu elektryzowaniu się ubrań czy innych przedmiotów? Istnieją na to sprawdzone sposoby.