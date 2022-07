Dzięki tym trzem produktom pożegnasz przebarwienia skóry

Serum z witaminą C Nutridome – niweluje przebarwienia, wygładza zmarszczki i pięknie rozświetla cerę

Serum Nutridome polecamy szczególnie paniom z cerą dojrzałą, bo jego skoncentrowana formuła doskonale radzi sobie z takimi problemami, jak szara, zmęczona i pozbawiona jędrności skóra. To także doskonałe remedium na zmiany pigmentacyjne. To zasługa koktajlu aktywnych składników, jak: witamina C, pantenol, ekstrakt z kwiatów lilii wodnej oraz algi czerwone. Algi i kwas askorbinowy to niezawodne antyoksydanty, które stanowią skuteczną tarczę przed wolnymi rodnikami. Stosuj ten produkt rano i wieczorem, a zapomnisz o przebarwieniach i utracie jędrności. Serum Nutridome można stosować także jako intensywną kurację profilaktyczną, dzięki której cera zachowa piękny, młody wygląd i jednolity koloryt na długi czas.