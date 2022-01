Dzieli ich 37 lat. Teraz wzięli ślub, a internauci nie mogą się nadziwić

Wśród masy nieprzychylnych komentarzy, pojawiają się czasem i te pozytywne. Niektórzy użytkownicy TikToka są zdania, że miłość nie zna wieku. "Jedyne, co powinno się liczyć, to, że są szczęśliwi i się kochają", "Miłość to piękna rzecz, nie mogę przestać płakać", "Jeśli są szczęśliwi, to zostawcie ich w spokoju" – czytamy w komentarzach.