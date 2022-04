Joanna Krupa i jej siostra przyleciały do Polski. "Jedziemy pomagać"

Mąż Joanny Krupy od dłuższego czasu wspiera Ukraińców

Mąż Joanny Krupy, Douglas Nunes, który jest biznesmenem, od kilku tygodni aktywnie działa na rzecz Ukrainy. "Mój mąż przemierzył kilka tysięcy mil do Polski by pomagać potrzebującym ludziom z Ukrainy. Jestem bardzo dumna wraz z naszą córeczką, że zdecydowałeś się być przedstawicielem naszej rodziny i brać czynny udział i wspierać potrzebujących. Staramy się pomagać każdego dnia, mimo, że zostałam ze Asha w US działamy każdego dnia" – pisała Joanna Krupa na Instagramie.