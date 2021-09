Para młoda czy goście? Kto powinien płacić za noclegi gości weselnych?

- Szczyt wszystkiego i prostactwo. Niestety uważam, że cały weselny event to obowiązek pary młodej. Ja muszę dojechać, muszę się ubrać, muszę wypełnić kopertę – to wiadomo, ale żebym była jeszcze zmuszona dopłacać za nocleg? No absolutnie. Nie mieści mi się to w głowie – powiedziała oburzona kobieta i dodała: - My z moim chłopakiem zrezygnowaliśmy. Nie jesteśmy z moją kuzynką zżyci jakoś szczególnie. Nie zależało mi na uczestniczeniu w tej uroczystości. Nie pojechaliśmy. Uznałam, że nie będę ponosić kolejnych dodatkowych kosztów - doała.