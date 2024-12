Dziś kończy 33 lata. Zobacz, co teraz robi filmowa Nel

Karolina Sawka urodziła się w Szczecinie 15 grudnia 1991 roku. Swoją przygodę z aktorstwem zaczęła już jako mała dziewczynka, debiutując w ekranizacji powieści "W pustyni i w puszczy". To właśnie dzięki roli Nelly Rawlison zyskała popularność i sympatię widzów. Mimo że przez wiele lat zagrała w innych produkcjach, takich jak "Soyer", "Chain Glass" czy "Kontrasty", to wciąż kojarzona jest z małą Nel. Warto dodać, że w 2018 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Obecnie 33-latka przede wszystkim spełnia się na deskach teatru. Spektakle, w jakich można ją teraz zobaczyć to m.in. "Nerwica Natręctw", "Bez hamulców - jazda bez trzymanki" oraz "Między łóżkami", które gra w całej Polsce.

Dzisiaj rzadko możemy zobaczyć ją na salonach, ponieważ aktorka od samego początku unikała blasku fleszy i pojawiania się na ściankach. Zawsze ceniła sobie życie prywatne, nie ujawniając przy tym szczegółów. Natomiast jest aktywna na Instagramie, który obserwuje ponad 32 tys. osób. To właśnie tam najczęściej dzieli się ujęciami z życia codziennego jak i zza kulis swojej pracy.

Jej mąż jest znanym aktorem, który aktywnie działa w branży filmowej i telewizyjnej. Możemy go kojarzyć m.in. z takich produkcji jak: "Barwy szczęścia", "Furioza", "Przyjaciółki", "Miasto 44", "Powidoki" czy "Filip".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!