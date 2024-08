Dwa razy brała ślub. Nie każdy o tym wiedział

Po studiach rozpoczęła karierę w Instytucie Morskim w Gdańsku, gdzie zajmowała się badaniami koniunkturalnymi. W 1976 roku poznała swojego przyszłego męża, który wówczas jeszcze studiował. Jak opisano w książce "Pierwsze damy III Rzeczpospolitej", Mira Żukowska zwróciła się do Marii z pytaniem, czy u jej gospodarzy mógłby zamieszkać "miły kolega" szukający lokum. Lech Kaczyński od razu spodobał się Marii, która zgodziła się pomóc mu w znalezieniu mieszkania. To był początek ich historii, a dwa lata później para stanęła na ślubnym kobiercu.

We wzajemnych relacjach nie brakowało też czułych słów. Pewnego razu, w jednej z takich sytuacji, Lech Kaczyński zwrócił się do swojej żony słowami: "Maleństwo, mój Maluszku". To pieszczotliwe określenie było jednym z jego ulubionych zwrotów adresowanych do małżonki.