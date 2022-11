Dziś tworzą zgrany duet. Tak Jan Bednarek poznał swoją żonę

Jan Bednarek występuje obecnie w angielskim klubie Aston Villa, do którego został wypożyczony z Southamptonu. Swój debiut w reprezentacji narodowej zaliczył w 2017 roki w wygranym meczu z Kazachstanem. Zagrał we wszystkich trzech spotkaniach reprezentacji Polski podczas mundialu w Rosji. Także i teraz znalazł się w gronie 26 piłkarzy powołanych do kadry na mistrzostwa świata w Katarze.