E-papierosy pomagają rzucić palenie? Oto co mówią liczby

- Ta mieszanka, połączenie płynu, nikotyny i aromatów, powstaje często w sposób nieprofesjonalny a w przypadku zestawów "Do it yourself” wręcz chałupniczy. Na rynkach bardzo często osobno dostarczane są liquidy i nikotyna, z których użytkownik samodzielnie może sobie "skomponować" płyn do takiego e-papierosa. Między innymi właśnie z tych względów uważam te urządzenia za niebezpieczne. W mojej ocenie właściwym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie certyfikacji płynów do e-papierosów przez państwowe laboratorium weryfikujące skład chemiczny produktu. Wówczas ograniczyłoby to istotnie ryzyko wynikające z obecności na rynku produktów niespełniających ustalonych standardów bezpieczeństwa - zapewnia onkolog.