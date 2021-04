Wyrzucono ją z dnia na dzień z TVP. Co słychać u Barbary Czajkowskiej?

Barbara Czajkowska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Była związana z telewizją publiczną przez blisko 25 lat, gdy nagle i niespodziewanie podziękowano jej za dalszą współpracę. Ostatni występ na antenie Czajkowskiej był bardzo wzruszający i nie obyło się bez łez. Co dalej słychać u byłej gwiazdy TVP?

Pierwszy program Barbary Czajkowskiej to "Punkt Widzenia", który od początku do końca był jej autorską koncepcją. Przeszła do TVP zaraz po tym, jak zamknięto redakcję "Walki Młodych", gdzie była naczelną. Dziennikarka błyskawicznie odnalazła się w nowym środowisku. Pokazała się współpracownikom oraz szefostwu jako prawdziwa profesjonalistka.

Obiecująca kariera Czajkowskiej

Przed kamerą Barbara Czajkowska czuła się niewątpliwie jak ryba w wodzie. Dzięki swojemu podejściu do pracy zyskała tytuł osobowości telewizyjnej i okrzyknięto ją nawet następczynią samej Ireny Dziedzic. Czajkowska każdy scenariusz programu miała rozpisany co do sekundy.

Dziennikarka udowodniła, że jest mistrzynią wywiadu. Prowadziła przez kilkanaście lat "Linię specjalną", gdzie rozmawiała z wieloma czołowymi politykami. Jednak w 2006 roku nowy prezes TVP Bronisław Wildstein zdjął jej program z anteny, a następnie wyrzucił prezenterkę z pracy. Wróciła do telewizji dopiero 5 lat później za kadencji Juliusza Brauna. W ciągu kolejnych lat Czajkowska starała się odzyskać popularność i uznanie widzów, prowadząc "Kod dostępu" oraz "Reguły gry".

Niestety także i ta zmiana w jej życiu nie była zbyt stabilna. "Kod dostępu" został zdjęty z ramówki, ale Czajkowska dowiedziała się o tym z maila, którego otrzymała w dniu emisji ostatniego odcinka od szefa TVP Info. Oficjalne zakończenie współpracy miało miejsce 26 lutego 2016 roku – dziennikarka ze łzami w oczach pożegnała się z widzami.

Jakiś czas przed wyrzuceniem Czajkowskiej, o dziennikarce zrobiło się głośno za sprawą książki "Resortowe dzieci". Przypominano w niej, że jej teść (płk Franciszek Czajkowski) był przez 30 lat pracownikiem SB, a szwagierka wyszła za mąż za jednego z oficerów SB. Dziennikarka nigdy nie skomentowała tego typu rewelacji.

Po wyrzuceniu z TVP Czajkowska zniknęła z życia publicznego. Całkowicie zrezygnowała z rozmów na temat swojego życia zawodowego i osobistego. Nigdy nie wspomniała także o tym, czym obecnie się zajmuje.

