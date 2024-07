Nie żyje słynna edukatorka seksualna. Napisała 40 książek

Ruth Westheimer przyszła na świat 4 czerwca 1928 roku w Niemczech w żydowskiej rodzinie. Gdy była mała, jej rodzice zginęli w obozach koncentracyjnych. Mając 10 lat, została wysłana do sierocińca w Szwajcarii. 7 lat później wyemigrowała do Palestyny, mieszkała, gdzie została zwiadowcą i snajperem.

Następnie przeniosła się do Paryża i rozpoczęła studia psychologiczne na Sorbonie. Dopiero później przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie po ukończeniu magisterki oraz doktoratu, rozpoczęła pracę na prywatnych uczelniach.

15-minutowy segment radiowy był emitowany przez cztery lata aż do 1984 roku. Następnie Dr Ruth przeniosła się do telewizji, gdzie rozpoczęła prowadzenie programu "Good Sex! With Dr Ruth Westheimer". Szybko z kwadransu, rozszerzono show do pełnej godziny.