Przeprowadzono badania. Oto jaką wiedzę na temat seksu mają Polacy

Aż 54 proc. decyduje się na samodzielne wyszukanie konkretnych haseł w sieci, a zaledwie 17 proc. decyduje się na kontakt z lekarzem lub seksuologiem. To niepokojące, biorąc pod uwagę jakość treści dostępnych online, ale jednocześnie daje szansę na dotarcie do młodych ludzi poprzez atrakcyjne i rzetelne materiały edukacyjne.

Młodzież nie może liczyć na wsparcie rodziców w kwestiach związanych z seksem, ponieważ dla wielu z nich to temat tabu. Rodzice często ignorują fakt, że ich dzieci są już w okresie dojrzewania i seksualność staje się częścią ich życia. Nastolatkowie z kolei wstydzą się poruszać ten temat z rodzicami, szczególnie gdy widzą, że jest on pomijany w domu. Pozostawieni bez wsparcia, młodzi ludzie szukają informacji w Internecie lub wśród rówieśników, co często prowadzi do przyswajania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.