Edyta Górniak chciała pocieszyć Dodę przed rozwodem. Skandalistka złośliwie skomentowała

Piękny ślub - szybki rozwód

Wszyscy zachodzą w głowę, co wydarzyło się między Dodą a Emilem. W końcu piosenkarka mówiła o wybranku, że to jej miłość życia. Zaskakujący ślub w Marbelli wyglądał jak z bajki. - Kochani, z radosnym sercem informuje Was jako pierwsza: wyszłam za mąż. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że osoba, której oddałam serce i zaufałam w tej życiowej decyzji, to jednocześnie mój ukochany i przyjaciel. Ta mieszanka stała się możliwa dzięki temu, że rosła w siłę z dala od mediów... ale teraz już mogę wykrzyczeć to całą piersią! - pisała po ślubie Doda.