Edyta Górniak posprzeczała się na Instagramie. Odpisała na komentarz internauty

Piosenkarka postanowiła symbolicznie upamiętnić w mediach społecznościowych Dzień Dziecka. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się zdjęcie Alana i jego dziewczyny. "Moje dzieci, moje szczęścia. Miłość razy dwa" - napisała Edyta Górniak, tym samym pokazując, jak dobre relacje łączą ją z ukochaną syna. Internauci jednak niemalże natychmiast przyczepili się do jednej rzeczy.

"Z fajem?"; "Jak na tym świecie ma być mądrze? Promuje się to, co powinno się eliminować" - zagotowali się użytkownicy mediów społecznościowych.

Niestety dyskusja na temat papierosów to niejedyny problem tego wpisu.

Pod postem jeden z fanów artystki postanowił poprosić ją o radę. Bardzo możliwe, że nie wiedział, że napędzi to kolejną dłuższą dyskusję.

Kolejna internautka zwróciła uwagę na to, że w wielu przypadkach w takiej sytuacji przydałaby się wizyta u psychologa lub terapeuty, co również jest formą dbania o siebie. Zdrowie psychiczne jest niesamowicie ważne.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!