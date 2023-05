Stanęła na scenie w lateksowej mini. Na festiwalu wspomniała o rozwodzie

- Nie można się do niczego i nikogo przywiązywać. Jeśli tak będziemy robić, będziemy cierpieć, bo wtedy stawiamy kogoś w niezręcznej pozycji spełniania waszych oczekiwań. Nie ma oczekiwań, nie ma rozczarowań, więc pewnego dnia poczułam odrodzenie i życzę tego wszystkim, którzy na ten moment czekacie — przyznała wokalistka zaraz po wykonaniu utworu "Hello". Wspomniała, że zaśpiewała go pierwszy raz kilka dni po swoim rozwodzie.