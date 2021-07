Edyta Herbuś i Tomasz Barański byli parą przez 12 lat. Co łączy ich dziś?

- Jeśli zostały jakieś żale, to na początek trzeba to wszystko wyjaśnić. Czas jest również sprzymierzeńcem tego, żeby domknęły się procesy z poprzednich relacji i aby mogło zaistnieć szczere uczucie jeśli chodzi o przyjaźń. Jeżeli to jest "posprzątane" i wyjaśnione, to później można czerpać z całego czasu który wcześniej spędziło się razem. To jest szansa na taką transformację miłości, u nas tak się wydarzyło, to jest taka bardziej rodzinna relacja.