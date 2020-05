Edyta Herbuś otwarcie o swojej kobiecości. "Mam taką energię, która przyciąga"

Edyta Herbuś w rozmowie z Faktem, bez fałszywej skromności, przyznała, że zna swoją wartość, wie że jest atrakcyjną kobietą i umie to wykorzystać m.in. w pracy zawodowej. Tancerka, która od kilku lat z powodzeniem odnajduje się na deskach teatru i szklanym ekranie, z pewnością również dzięki pewności siebie, osiągnęła sukces. - Bardzo wcześnie odkryłam w sobie kobiecość i poczułam, że mam taką energię, która przyciąga i mocno oddziałuje na innych – powiedziała Edyta Herbuś dziennikowi.

Dodała, że teatr daje jej tego odbicie. - Kiedy wychodzę na scenę i prezentuję się przed publicznością, to zawsze mogę się przejrzeć w jej oczach i przekonać, co jej się podoba. I rzeczywiście właśnie ta moja ultrakobiecość bardzo mocno działa na ludzi – powiedziała artystka cytowana przez Fakt.

Edyta Herbuś inspiruje się Marilyn Monroe

We wcześniejszym wywiadzie zdradziła również kogo uważa za wzór do naśladowania. Tą gwiazdą jest Marylin Monroe. Dla Edyty Herbuś jest to postać motywująca i inspirująca. Tancerka i aktorka ma nawet na ścianie jej plakat. - Była kobietą o niebywałym blasku i charyzmie. Nie dało się koło niej przejść obojętnie – podsumowała Herbuś.