Marta Żmuda-Trzebiatowska o nastolatkach. "Wiem, jak im ciężko dojrzewać w instagramowym, nieprawdziwym świecie"

Marta Żmuda-Trzebiatowska napisała na Instagramie, że w dzisiejszych czasach, ważne jest, aby pokazywać prawdziwą twarz. Bez poprawek, które w szybki sposób można uzyskać dzięki dostępnym filtrom i aplikacjom, na popularnych platformach internetowych i komunikatorach. "Od czasu do czasu lubię tu wrzucić takie zdjęcie - kompletnie sauté: bez makijażu, bez filtrów. Myślę, że w obecnych czasach bardzo potrzeba pokazywać swoją prawdziwą twarz. Ja robię to z myślą o współczesnych nastolatkach, bo wiem jak im ciężko dojrzewać w instagramowym, nieprawdziwym świecie. Nikt z nas nie jest doskonały" – napisała artystka.

Dodała, że sama ma sezonowe piegi, które kiedyś były powodem do kompleksów, a dziś jest z nich dumna. "Mam też już pierwsze zmarszczki. Wiek robi swoje. Klucz do szczęśliwego życia z samym sobą jest banalny - zaakceptować, pokochać siebie i swoje niedoskonałości" – podsumowała aktorka teatralna i filmowa.

"Zbyt wiele czasu zajmuje nam spełnianie oczekiwań innych i przeglądanie się w ich oczach"

Marta Żmuda-Trzebiatowska napisała również, że droga do akceptacji siebie jest długa, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. "Nie da się tego przejść bezboleśnie, ale nomen omen wiek działa tu na naszą korzyść Kochane. Im jesteśmy starsze, tym bardziej dociera do nas, że zbyt wiele czasu zajmuje nam spełnianie oczekiwań innych i przeglądanie się w ich oczach oraz przejmowanie zdaniem ludzi, którzy niewiele dla nas znaczą. Z czasem zaczynamy rozumieć, że nie ważne co mówią i myślą o nas inni, ważne co my o sobie myślimy. I tu zaczyna się proces, który prowadzi do uzdrowienia" - napisała Marta Żmuda-Trzebiatowska.