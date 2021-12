Edyta Olszówka obchodzi 50. urodziny! Tak wyglądała 20 lat temu

Burzliwy związek zniszczyły plotki

Edyta Olszówka przez prawie 10 lat związana była z Piotrem Machalicą, który zmarł pod koniec 2020 roku. O ich związku od początku dużo się mówiło, ponieważ aktor zostawił dla niej swoją pierwszą żonę Małgorzatę. Związek Olszówki i Machalicy był szeroko komentowany przez media plotkarskie, co finalnie pogrążyło ich relację. "Gdyby tak o nas nie gadali, być może byśmy byli do teraz razem. Niestety, to była ogromna presja społeczeństwa. Moment naszego spotkania był szczególny dla nas obojga. Te plotki, które się na nasz temat pojawiały, jednak skutecznie to wszystko zabijały" – stwierdził Machalica w wywiadzie dla "Faktu".