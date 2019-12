Edyta Pazura pokazała, jak przystroiła dom. Choinka od razu wprowadza w świąteczny nastrój

Nie od dziś wiadomo, że aranżacja wnętrz to prawdziwa pasja Edyty Pazury. Święta Bożego Narodzenia to idealny czas, by tylko to potwierdzić. Wystarczy spojrzeć, jak przystroiła kominek w swoim domu. Choinka, którą wybrała, wygląda równie imponująco.

Edyta Pazura pokazała, jak przystroiła dom na święta (ONS/Instagram)

Gdy wiosną Edyta Pazura pokazała, jak udekorowała dom na Wielkanoc, fanki nie kryły podziwu. Urocze zajączki, świeże bazie, skrzynki w stylu rustykalnym i inne świąteczne dodatki podbiły ich serca. Teraz nie może być inaczej. Edyta Pazura pokazała, jak przystroiła dom na święta "Ja pierniczę! Udało się! Pokonałam dwie anginy, ząbkowanie, kiermasze szkolne i wigilie klasowe. Od jutra wypoczynek" – napisała Pazura na swoim profilu na Instagramie.

Choć nigdy nie ukrywała, że jest pracującą mamą, która cały swój czas dzieli na opiekę nad dziećmi, pracę z mężem (w końcu jest jego managerką) i rozwijanie bloga Maybe Baby, pytanie, kiedy znalazła czas na dekorowanie domu, pojawia się samo. Nie mówiąc już o pieczeniu pierników…

Na najnowszym zdjęciu Pazury widzimy kominek, na którym stoją figurki dziadków do orzechów i jeleni. Od razu widać, jaką tradycję kultywuje rodzina Pazurów – zdradziły ich skarpety przywieszone przy kominku. Co ciekawe, najmłodsza córeczka pary, Rita, nie doczekała się jeszcze skarpety ze swoim imieniem. Być może rodzice kupili ją, kiedy nie było jej jeszcze na świecie?

Na drugim zdjęciu Pazura zaprezentowała deskę pierniczków. Jednak mistrzem drugiego planu jest okazała choinka. Pazurowie wyłamali się z panującego ostatnio trendu – białych ozdób – i postawili na te wykonane z drewna w naturalnym, ewentualnie czerwonym odcieniu. Na choince zawisły również suszone plastry pomarańczy – warto zainspirować się tym patentem. Jest nie tylko ekologiczny, ale również bardzo efektowny.

