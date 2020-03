Edyta Pazura pokazała córkę Ritę. Zdaniem fanów wygląda jak "cała mama"

Edyta Pazura jest jedną z najpopularniejszych instamatek. Żona i menedżerka Cezarego Pazury chętnie relacjonuje swoje życie rodzinne w mediach społecznościowych. Teraz pokazała najmłodszą córkę – Ritę.

Teraz na swoim instagramowym koncie Pazura zamieściła portret najmłodszej pociechy. Rita ma niespełna dwa latka. Siedzi uśmiechnięta, przytulając maskotkę. Internauci od razu zauważyli, że córka Pazurów to "cała mama". "Jaka do mamy podobna", "śliczna dziewczynka" – czytamy.

Tą fotografią Pazura chciała umilić dzień internautom. "Niech to zdjęcie wywoła na waszych buziach uśmiech, tak jak we mnie wzbudza radość w tym trudnym czasie. Nie dajcie się!" – napisała. Dodatkowo poinformowała również, że ze względu na pandemię koronawirusa dołączyła do akcji #zostańwdomu. W poście oznaczyła również męża. Tym samym udowodniła, że dba o zdrowie zarówno swoje, jak i całej rodziny. To był dobry ruch!