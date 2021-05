Barbara Bursztynowicz miała dość flirtów męża. Niebywałe, co zrobiła

- Uciekliśmy do domku na wieś. I wszystko robimy razem. Dużo ćwiczymy na powietrzu, ale przede wszystkim cały czas rozmawiamy. Co ciekawe, rozmowy z mężem zapisuję. Pomyślałam, że mogłabym to kiedyś wydać w formie książki. Pracujemy też nad monodramem – zdradziła pani Barbara w rozmowie z "Faktem".