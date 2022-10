Efekt liftingu widoczny już po minucie. Reklamy tego kremu nie zobaczysz w TV.

Od kosmetyków anti-ageing uginają się półki w drogeriach, ich reklamy widać w prasie i telewizji. Jednak tego produktu Bingospa nie zobaczysz w mediach ani w pierwszym lepszym sklepie z kosmetykami. Warto bliżej mu się przyjrzeć, tym bardziej że producent porównuje go do profesjonalnego zabiegu wygładzającego, który jednak nie wymaga użycia igieł, jest bezbolesny i możesz samodzielnie przeprowadzić go w domu. Polega bowiem na wklepaniu odpowiedniej ilości kremu z w miejsce, w którym chcesz zlikwidować zmarszczki. Sposób użycia i dawkowanie zostały szczegółowo opisane. I tak pozbycie się zmarszczek z czoła wymaga aplikacji 1-2 doz kremu, na kurze łapki i zmarszczki wokół oczu wystarczy 1 doza, zmarszczki nosowo-policzkowe i wokół ust potrzebują 2 doz, a na całą twarz wystarczą jedynie 4-5 dawki kremu.