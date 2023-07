Patent pustynnych Beduinów. W upałach natychmiast daje ulgę

Idealny na upały. Warto rozważyć ten materiał

Bardzo często latem wiele osób sięga po ubrania z lnu. To dobre rozwiązanie, jednak warto rozważyć inną opcję, czyli wełnę - a dokładnie wełnę merynosów. Oczywiście część osób może być zaskoczona, ponieważ to materiał polecany również na zimę, jednak jego letnia wersja ma mniejszą gramaturę, przez co jest zdecydowanie bardziej przewiewna.