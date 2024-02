Zauważalna zmiana u Dudy. Ekspert dostrzegł gołym okiem

Mówi, co mogłoby ulec poprawie

Według eksperta żona Andrzej Dudy mogłaby dokonać pewnych poprawek w swoim wyglądzie. Daniel Jacob Dali sugeruje, że lepszym wyborem byłoby unikanie wyrazistych kolorów na rzecz bardziej stonowanych odcieni, co według niego prezentowałoby się bardziej stylowo. Stylista podziela opinię znanego fryzjera gwiazd, Łukasza Darłaka. Obaj panowie są zgodni co do uczesania Agaty Dudy.