"To jej słaby punkt". Ekspertka dostrzegła powtarzający się błąd w stylizacjach Dudy

Podróż pary prezydenckiej do Afryki poniosła się głośnym echem w mediach. Agata Duda , która towarzyszyła głowie państwa podczas oficjalnych wizyt w Kenii i Rwandzie , spotkała się z przedstawicielami krajów wschodnioafrykańskich i zamieszkującą je Polonią. Odwiedziła także tamtejszy dom dziecka oraz szkołę techniczną.

Agata Duda po przylocie do Nairobi

Aleksandra Kapka zauważa jednak, że strój powinien iść w parze z charakterem, a odważna kolorystyka wymaga równie barwnej osobowości . W końcu modę należy dopasowywać do siebie, nigdy odwrotnie. Jak ostatecznie stylistka ocenia różową stylizację Agaty Dudy?

Na spotkanie z prezydentem Kenii oraz jego małżonką Agata Duda wybrała sukienkę w białym kolorze, który jest symbolem początku, otwartości i nowych możliwości. Ołówkowa i kopertowa kreacja z bocznymi guzikami oraz kokardą zaskoczyła formą rękawów , które "rozcięte" tuż pod pachą tworzyły efekt peleryny. Co o stylizacji Dudy sądzi ekspertka?

W jakiej kreacji wylądowała Agata Duda w Kigali, stolicy Rwandy? Pierwsza dama postawiła na zieleń, która odświeża, uspokaja, łączy chłód z ciepłem, jawiąc się jako barwa neutralna. Trudny do rozszyfrowania deseń dodatkowo wieńczył efekt ombre, czyli cieniowanie na dole sukienki.

Andrzej Duda i Agata Duda po przylocie do Rwandy

Chociaż protokół dyplomatyczny oraz zasady savoir vivre poniekąd ograniczają pole do popisu, to styl pierwszej damy nie musi bazować na nijakiej i bezosobowej garderobie . Klasyka coraz częściej wchodzi w interakcje z nowoczesnością, prezentując się elegancko, ale też przyciągając uwagę.

Niczym księżna Kate. Strój Agaty Dudy to strzał w dziesiątkę

