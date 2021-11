Ekspert od mowy ciała o Meghan Markle. Ten jeden gest mówi wszystko

Co się dzieje w głowie Meghan Markle?

Pierwszą rzeczą, na którą zwrócił uwagę ekspert był chichot Meghan, kiedy Ellen przywitała ją z królewskim tytułem i skromnym ukłonem. Markle nie mogła się powstrzymać przed zaśmianiem się, moszcząc się w międzyczasie na kanapie. Wcześniej, Meghan z chęcią i brakiem zażenowania wzięła udział w wymyślonym przez Ellen żarcie. Z ukrytą słuchawką, Markle wykonywała polecenia dziennikarki, dokładnie powtarzając przekazywane jej słowa - trudno sobie wyobrazić, aby księżna Kate zgodziła się wziąć udział w czymś podobnym. Takie zachowania dla arystokraty po prostu nie przystoi. Meghan oglądając nagrania już w programie, co chwila śmieje się pod nosem, od czasu do czasu pokazując swoje onieśmielenie, co widzowie odbierają bardzo pozytywnie. Cały występ Meghan u Ellen opierał się na żartach, osobistych wyznaniach i utrzymywaniu kontaktu z publicznością, połączonego z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego, zagadywaniem do siedzących w studio ludzi oraz licznej gestykulacji.