Od dwóch lat się odchudza. Mówi, czego nauczyła się w tym czasie

- Każdy chce wiedzieć, jak to zrobiłaś, ale potem nie słucha twojej rady. Ludzie bywają zazdrośni i nie dają wsparcia. Dostajesz wiele pytań typu "Czy możesz to zjeść? Czy powinieneś to jeść?" i nagle wszyscy stają się ekspertami, którzy mówią, dlaczego nie powinnaś pić dietetycznej coli lub dlaczego powinnaś jeść wyłącznie produkty ekologiczne. Często czuję się osądzana za podejmowane przeze mnie decyzje dotyczące jedzenia. Wiele razy ludzie nie zdają sobie sprawy, że to robią, ale tak jest - dodaje kobieta na BuzzFeed.