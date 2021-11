Katarzyna Cichopek promienieje. I mówi o odchudzaniu

- Po pierwsze nie rozumiem takiej, którą trzeba skończyć po dwóch albo trzech tygodniach. Po drugie o wiele skuteczniejsze w odchudzaniu i bezpieczniejsze dla zdrowia jest po prostu zdrowe żywienie, którego zasad trzeba przestrzegać przez całe życie. Według mnie żadna dieta, którą trzeba skończyć po kilku tygodniach czy miesiącach nie jest zdrowa! Ani skuteczna: bo kiedy już zrzucisz nadwagę i powrócisz do dawnego sposobu żywienia, najpewniej przytyjesz na powrót. Jeśli kobieta głodzi się, aby zapanować nad własną wagą, to po krótkim czasie jej organizm buntuje się i domaga zdecydowanie większej ilości jedzenia niż tego de facto potrzebuje. Zaspokajanie potrzeby głodu może wówczas powodować utratę kontroli nad spożywaniem pokarmów i doprowadzić do intensywnego objadania się, marnując tym samym efekt kilkutygodniowych czy kilkumiesięcznych starań. Paradoksalnie więc efektem odchudzania mogą stać się zaburzenia odżywiania, a nawet nadwaga - wyjaśnia Cichopek.