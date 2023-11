Ekspert przypomniał stylizacje Dudy. Nie popisała się na spotkaniu z księżną Kate

Jackie Kennedy zrewolucjonizowała garderobę pierwszej damy. Księżna Diana udowodniła, że dress code zgodny z etykietą można pogodzić także z trendami. W końcu stylizacje Melanii Trump odbijały się głośnym echem w świecie mody. Ale po co szukać tak daleko – Jolanta Kwaśniewska to najlepszy przykład tego, jak nadać elegancji swój indywidualny podpis. A czy Agata Duda także może pochwalić się dobrym wyczuciem stylu? Znawca mody, Matěj Pakulski, w rozmowie z Plejadą zdradził, co tak naprawdę sądzi o stylu pierwszej damy.