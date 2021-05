Ekspertka królewska komentuje wywiad księcia Harry'ego. "Czułam się nieswojo"

Jedną z nich była terapia. "Chodziłem do lekarzy i terapeutów, także tych leczących niekonwencjonalnie. Wiedziałem, że jeśli nie podejmę terapii i nie rozwiążę swoich problemów, to stracę kobietę, z którą chciałbym spędzić resztę życia. Pewnego dnia powiedziała 'Musisz z kimś to przegadać' to była jej reakcja na jedną z naszych kłótni. Nawet nie wiedziałem, że nieświadomie wróciłem wtedy do czasów dzieciństwa. Terapeuta przyznał, że to brzmi, jakbym zachowywał się wtedy jak 12-letni Harry - opowiedział książę w rozmowie z Oprah Winfrey.