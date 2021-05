Kate Middleton była prześladowana w szkole? Biografka nie ma wątpliwości

Kate dołączyła do nowej szkoły w wieku 13 lat, co podobno utrudniło jej zaadaptowanie się w środowisku. Jak twierdzi królewska biografka Katie Nicholl, przyszła księżna czuła się wyobcowana, a na dodatek nie należała do szkolnej drużyny lacrosse i musiała wysłuchiwać uwag, że jest "tyczkowata i chuda".