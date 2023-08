Ma 33 lata i nie uprawiała seksu. Zatkało ją po słowach ginekologa

Nie uprawiała seksu ze względu na wiarę

Podczas terapii Paula zaczęła odkrywać w sobie różne blokady. Miały na to wpływ słyszane często porównania osób, które decydują się na seks przed ślubem do nadgryzionych jabłek czy brudnych szklanek. - Oczywiście, na poziomie racjonalnym, uważam to za nonsens. Jednak myśl, że ktoś mógłby tak mówić czy myśleć o mnie, powoduje u mnie blokadę - tłumaczy.