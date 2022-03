Ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uderza w kandydatki do programu. "Nie wszystkie są fajne"

Psycholożka krytycznie o kandydatkach

W tym samym momencie głos postanowił zabrać prof. Bogusław Pawłowski, który wtrącił, że wszystkie panie zgłaszające się do tego programu są "fajne". Magdalena Chorzewska nie miała jednak takiego samego zdania, jak on. Otwarcie skrytykowała zachowanie niektórych kobiet, które zgłosiły się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia".