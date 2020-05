Ela Romanowska w nowej fryzurze. "Jak niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba"

Ela Romanowska podzieliła się z fanami na Instagramie metamorfozą włosów. Wybrała nietypowy kolor, który od razu przypadł do gustu jej fankom. "Jak niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba. Przez ostatnie dwa miesiące siedziałam w domu. Ulubiony ubiór na ten okres? Dres, Uczesanie? Warkocz lub koczek 'bylejaczek' i opaska. Na twarzy? Krem! I tak codziennie. Nie przeszkadzały mi odrosty (z każdym dniem coraz większe), krótkie paznokcie czy brak makijażu. Czerpałam radość z sadzenia ziół i kwiatów, koszenia trawy czy innych prac ogrodowych. To wszystko sprawiało mi duża frajdę!" – napisała na portalu społecznościowym aktorka.