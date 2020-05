Miley Cyrus jeszcze bardziej ścięła włosy. Zobaczcie jej metamorfozę

Gwiazda muzyki pop wielokrotnie zaskoczyła świat swoimi wyborami – nieważne, czy chodziło o jej życie prywatne, muzykę czy styl. Dawno zerwała z wizerunkiem Hannah Montany i robi to, na co ma ochotę. Inspiruje w ten sposób kobiety na całym świecie – nie chce się ograniczać, lecz wyrażać własne uczucia i poglądy.

W czasie pandemii koronawirusa Cyrus przebywa w swoim domu, łącząc się co jakiś czas z innymi gwiazdami. Prowadzą szczere rozmowy, a ona prezentuje się światu w naturalniejszej niż estradowa wersji. 27-letnia wokalistka ostatnio pozbyła się swoich długich włosów na rzecz krótszej fryzury.

I kiedy wielbiciele przyzwyczaili się do nowego wizerunku Miley, ta chwyciła za nożyczki. A przynajmniej na to właśnie wskazuje – krótko przystrzyżona czupryna sprawiła, że Cyrus wygląda jak ktoś zupełnie inny. Ale koniec końców, taka po prostu jest. I miliony osób na całym świecie właśnie za to ją kochają – nieprzewidywalność i szczerość wobec siebie samej.