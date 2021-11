Elegancka Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama wyglądała na smutną i zamyśloną

– Wolność zawdzięczamy sobie sami. To był zbieg wydarzeń i okoliczności historycznych, niektórzy mówią – cud. Ale to było także męstwo, nieustępliwość, głęboka wiara w to, że Polska wróci na mapę, że odzyskamy niepodległość – mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.