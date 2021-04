Elegancka torebka nerka, czyli modny i wygodny dodatek do codziennych stylizacji - zobacz, jak ją nosić w tym sezonie!

Z czym kojarzymy torebkę typu nerka? Większość z nas ze sportowym modelem, który królował w latach 80. i 90. Kolorowe nerki noszono do neonowych kompletów z ortalionu, oversize'owych jeansów oraz nieśmiertelnych biodrówek. Od paru sezonów kultowe nerki wracają do łask, jednak w nieco innej formie. Projektanci zinterpretowali ten model na nowo, uzyskując tym samym elegancką minitorebkę, którą można nosić do codziennych stylizacji, jak i tych wieczorowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie nerki są obecnie na topie, przejdź do poniższego artykułu!

Share

Torebka nerka to modny dodatek. Źródło: Materiały prasowe