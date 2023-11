Eleganckie cygaretki to hit sezonu. Agata Duda często je nosi

Agata Duda zdecydowała się na czarne spodnie, które optycznie wydłużają i wysmuklają nogi. Do tego włożyła białą marynarkę o przedłużonym fasonie, spod której widać było (prawdopodobnie) koszulę w zebrę. To również jeden z najmodniejszych printów w tym sezonie. Uzupełnieniem stylizacji były czarne szpilki, które pasują do większości stylizacji.