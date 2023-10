Wskoczyła w trapery i obcisłe jeansy. Wyglądała inaczej niż zawsze

Para prezydencka dołączyła do akcji sadzenia drzew w leśnictwie Kruk na terenie Nadleśnictwa Suchedniów. W takich okolicznościach Agata Duda była zmuszona, aby kobiece sukienki i eleganckie garnitury pozostawić w domu. To zdecydowanie ciekawa odmiana i odskocznia od wizerunku, który Agata Duda prezentuje na co dzień. Chociaż wystylizowana fryzura pierwszej damy pozostała nienaruszona.