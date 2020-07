Ellie Goulding: "Czułam się jak bezbronny obiekt seksualny"

Ellie Goulding z racji wydania nowego albumu udzieliła szczerego wywiadu dziennikarzowi "The Guardian". Dowiadujemy się z niego m.in., że nowa płyta to rozliczenie jej 33-letniej miłości, kobiecości, a przede wszystkim walki z plotkami na temat jej nieudanych związków czy kłopotów rodzinnych.

Kulisy życia Ellie Goulding

Kariera muzyczna wokalistki zdecydowanie nie należy do tej usłanej różami. Dorastała w wiosce Herefordshire, gdzie początkowo chciała grać i studiować dramat, ale była nieśmiała. To, że stała się gwiazdą popu, nazywa paradoksem. "Śpiewanie wydawało mi się sposobem na zaufanie, a nie pewność siebie" - mówi. "Nie wiem, czy ta nieśmiałość zniknie. Czasami muszę udawać. Ale miłość do muzyki wygrała" - dodaje.

Ellie Goulding do czasu wydania drugiego albumu była gwiazdą plotkarskich magazynów. W "The Guardian" przeczytamy, że jedną z osób, które się do tego przyczyniły, był Edd Sheeran, który przedstawiał ją jako kobietę rozwiązłą w swojej przebojowej piosence "Don't". Nie nazwał jej tak wprost, ale mimo to było wiadomo, że chodzi o Ellie. Zresztą później sam przyznał, że "wszyscy ku...a wiedzą".