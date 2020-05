Ellie Goulding o swojej diecie. Piosenkarka pości nawet do 40 godzin

Piosenkarka przepadła w świecie zdrowej diety i wysiłku fizycznego. Na swoim profilu na Instagramie często pokazuje, jak ćwiczy i co je, by czuć się dobrze w swoim ciele. Przyznała, że uwielbia biegać, a zmiana sposobu żywienia była dla niej ogromną przyjemnością.

Ellie Goulding pości przez 40 godzin

W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, na czym polega jej sekret. Artystka zapewnia, że wszystko robił z głową i pod okiem specjalistów. "Poszczę w zdrowy sposób, celowo przed i po poście zjadając bardzo obfite i pożywne posiłki. Podczas postu piję wysokiej jakości elektrolity oraz dużo wody. Post jest bezpieczny, jeśli jesteś w pełni zdrowy. Zaczynałam od 12-godzinnej głodówki, budując sobie drogę do czterdziestu godzin. Taki post od czasu do czasu to świetny sposób na poprawienie pracy układu pokarmowego" – powiedziała w rozmowie z "Mirror".