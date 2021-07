Elżbieta Dmoch nie poradziła sobie ze zdradą i śmiercią ukochanego. Smutny los gwiazdy

Po emisji materiału kobieta wyjechała do stolicy, do matki. Tam odzyskała siły, ale kiedy matka zmarła kompletnie się załamała, Trafiła nawet do szpitala psychiatrycznego. Obecnie Elżbieta Dmoch do emerytury, która jest skromna, otrzymuje pieniądze z tantiem. "Jest dobrze, jak jest" - powiedziała niedawno "Faktowi", a przy okazji potwierdziła, że nigdy nie wróci na scenę i poprosiła, by nie zakłócać jej spokoju.