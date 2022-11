Emily Ratajkowski zaczęła karierę od ważnej decyzji. Jej matka była dumna

Kim jest Emily Ratajkowski? Zdobyła sławę jako modelka

Emily Ratajkowski ma 31 lat. Pierwszy kontrakt z agencją modelek podpisała jako czternastolatka i występowała przede wszystkim w kampaniach firm odzieżowych. Dużą popularność zawdzięcza nagiej sesji do magazynu "Treats!", a także udziałom w teledyskach do piosenek "Blurred Lines" Robina Thicke oraz "Love Somebody" zespołu Maroon 5. Grała też w kilkunastu filmach.