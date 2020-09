Emma Stone w ciąży. Laureatka Oscara spodziewa się dziecka

Emma Stone – ciąża

Plotkowano, że aktorzy do siebie wrócili. To okazało się nieprawdą. 31-latka zaczęła randkować z Dave'm McCarym, scenarzystą programu "Saturday Night Live". Po jakimś czasie mężczyzna się jej oświadczył, a ona go przyjęła. McCary pochwalił się zdjęciem, na którym było widać pierścionek zaręczynowy.

Ślub zakochanych został zaplanowany na wiosnę 2020 r., ale z powodu pandemii koronawirusa trzeba było go przesunąć. I wygląda na to, że właśnie się odbył i udało się to utrzymać w tajemnicy. Paparazzi zrobili ostatnio zdjęcia spacerującej parze. Uwagę zwracały obrączki na ich dłoniach. A także brzuch Emmy. Aktorka jest w ciąży. Krągłości Stone podkreśliły brązowe, luźne ogrodniczki do których założyła białą bluzę i czapkę z daszkiem pod kolor.