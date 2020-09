Leszek Wronka i Halina Mlynkova rozstali się. Czeski producent mówi, czego życzy byłej żonie

Niedawno Leszek Wronka opublikował pełen emocji utwór "Kochałaś na niby", w którym potwierdził rozstanie z Haliną Mlynkovą. Producent przyznał w nim, że to żona wyprowadziła się od niego, kończąc trwające pięć lat małżeństwo. Teraz kiedy o sprawie jest naprawdę głośno, mężczyzna krótko skomentował słowa napisanej przez siebie piosenki i przyznał, czego życzy byłej partnerce.

Leszek Wronka o Halinie Mlynkovej

"Poznałem cię na przechadzce, moje serce znalazło się w zasadzce. Było zimno, ale nas grzały słowa, ty i ja, jednego połowa" - zaczął ciepło Wronka. Dalej jednak nie jest miło. "Miało być super, bo fajnie mieć wszystko, karierę, willę, może jeszcze dziecko. Cały czas uśmiech, pozy, makijaże, po co ci flesze? W końcu już kojarzę. Chyba nawet chwilę chciałaś być ze mną, ale byłaś gwiazdą, po prostu, nie żoną." - przyznaje gorzko. Dalej pojawiają się słynne już słowa o tym, że Mlynkova zabrała "dwie lampy, fotel, a wspólne marzenia zamieniła w hotel".

O piosenkę zapytał Leszka Wronkę "Dobry Tydzień". Ten odparł krótko: "To tylko piosenka. Trochę smutna, ale takie jest życie". Mężczyzna postanowił także za pośrednictwem magazynu złożyć życzenia byłej partnerce. "Halinie życzę spełnienia wszystkich jej pragnień oraz sukcesów w karierze i życiu osobistym" powiedział Leszek Wronka. W odniesieniu do piosenki "Kochałaś na niby", to naprawdę miłe słowa.