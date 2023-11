Epidemia samobójstw seniorów. W listach pożegnalnych piszą te dwa słowa

"Wypychamy starość z naszego świata, w którym nie ma czasu na wizytę u babci czy dziadka. Poruszają nas doniesienia o wzroście prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Jednakże lekceważymy fakt, że od 10 lat mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem realnych samobójstw wśród seniorów" - powiedziała w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Z danych policji wynika, że w 2020 roku odnotowano 917 prób samobójczych wśród Polaków i Polek powyżej 70. roku życia. Rok później liczba wzrosła do 955, z kolei w 2022 przekroczyła tysiąc.

Wśród powodów ekspertka wymienia narastającą u seniorów samotność. Wskazała także dwa momenty, które mogą doprowadzić do utraty sensu życia - przejście na emeryturę oraz odejście partnera.

"Wyobraźmy sobie osobę, która całe swoje życie poświęciła pracy i rodzinie. Cieszyła się z wnuków i bycia z mężem. Kiedy przyszła emerytura, pierwszy cel w jej życiu znika. Dzieci dorastają i zakładają swoje rodziny. Traci kontakt z bliskimi. Pozostaje jej tylko jedna osoba, którą w końcu także czeka śmierć. Wszystko więc, co było jej drogie, zniknęło" - podkreśla. Taki stan może wprowadzić osobę w depresję i doprowadzić do braku nadziei i perspektyw oraz poczucia bycia zbędnym dla otoczenia.

Jakie sygnały wysyła osoba, którą dotknął kryzys? Najczęściej oddaje długi, ustala pochówek czy rozdaje rzeczy. "Ważne będzie także funkcjonowanie osoby chorej – zaniedbany wygląd i higiena osobista. Przejście z osoby ekstrawertycznej w stronę skrajnego wycofania" – wymienia specjalistka. Oprócz tego wskazuje na większą emocjonalność i zdania w rodzaju: "beze mnie byłoby wam lepiej", "do niczego się nie nadaję", "jestem obciążeniem".

Halszka Witkowska poddała analizie ponad 800 listów pożegnalnych. Okazuje się, że są rzeczy, które je łączą. "Gdybym miała powiedzieć, co spaja je wszystkie, to słowa 'przepraszam' oraz 'wybaczcie'. Często pojawiają się także zwroty: 'beze mnie będzie wam lepiej'" - mówi.

Cierpią studentki. "Wyjście do sklepu mnie przerastało"

